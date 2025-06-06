В Москве синоптики прогнозируют грозу

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил, что, по прогнозам синоптиков, в городе в пятницу возможна гроза и порывистый ветер.

"Местами возможен кратковременный дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 14 м/с, - сказано в сообщении. - Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду".

Днем в столице будет жарко, может потеплеть до плюс 27 градусов.

Ранее утром городской Департамент транспорта также предупредил о возможном кратковременном дожде и напомнил, что "в связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд начнется сегодня раньше — около 16:00". Чиновники советуют выезжать до этого времени, либо отложить поездку на попозже.

С 7 до 10 июня в столичном регионе будет жарко - до плюс 30 - плюс 32 градусов, при этом будет преобладать облачная погода и возможны кратковременные дожди, предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.