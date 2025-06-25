Роспотребнадзор не советует купаться в зонах отдыха "Серебряный Бор-2" и "Серебряный Бор-3"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Вода в водоеме в зонах отдыха "Серебряный Бор-2" и "Серебряный Бор-3" не соответствует норме, там пока не рекомендуется купаться, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Согласно последним результатам лабораторных исследований, вода водоема в зонах отдыха "Серебряный Бор-2" и "Серебряный Бор-3" не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям", - сообщается в телеграм-канале ведомства в среду.

В Роспотребнадзоре уточнили, что несмотря на временный запрет купания в этих локациях, территория зон отдыха по-прежнему может использоваться для пляжного отдыха, занятий спортом и иных видов досуга.

"Уже организован повторный отбор проб воды. В случае установления по результатам исследований их соответствия нормативам, информация о возобновлении купания будет незамедлительно размещена на сайте управления", - отмечается в сообщении.

30 мая территориальный отдел столичного управления Роспотребнадзора в Северо-Западном административном округе выдал санитарно-эпидемиологическое заключение и принял в эксплуатацию зоны отдыха с купанием "Серебряный Бор-2" и "Серебряный Бор-3".