Более 45 тыс. столичных школьников и педагогов посетили выпускной на ВДНХ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Масштабный городской выпускной состоялся 27 июня на ВДНХ, в нем приняли участие свыше 45 тыс. московских школьников и педагогов, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Для ребят подготовили более 15 интерактивных и развлекательных зон, которые были объединены общей темой - "Код поколения". Она затронула важные для молодежи ценности: патриотизм, любовь к Родине, сохранение исторической памяти и преемственность героических традиций", - говорится в сообщении.

Перед одиннадцатиклассниками выступили более 50 артистов, которых школьники выбрали сами.

Для выпускников организовали диджей-пространство, где можно было создать авторские мини-треки на основе джингла "Московский выпускной", в том числе в народном стиле.

Педагогам предложили посетить площадку "Музыкальный оазис", на которой звучали патриотические песни и произведения русских композиторов, сообщили в пресс-службе.

Помимо музыкальных в программу вошли и другие мероприятия. Так, для школьников подготовили интеллектуальную викторину, где можно было ответить на вопросы, связанные с историей и географией России.

На площадке "Киберкод" выпускники пробовали свои силы в компьютерных играх отечественной разработки. На выпускном провели спортивные мероприятия: одиннадцатиклассники приняли участие в сайкл-тренировке и сдали нормативы "Готов к труду и обороне".

В департаменте сообщили, что для всех гостей праздника организовали ночные экскурсии по территории и павильонам ВДНХ. В их числе Музей героизма, музей "Атом", выставка "Робостанция" и другие места.

Школьники приняли участие в иммерсивном шоу, в котором можно было найти ответы на загадки, связанные с историей страны.

Завершилось мероприятие дискотекой, она продлилась до утра.