Путин пожелал выпускникам школ, чтобы осуществились их профессиональные и жизненные планы

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пожелал выпускникам школ осуществления профессиональных и жизненных планов, отметив, что их энергия и энтузиазм востребованы страной.

"От души желаю, чтобы все ваши жизненные и профессиональные планы обязательно осуществились, чтобы сбылись самые заветные мечты", - говорится в приветствии главы государства участникам Всероссийского выпускного бала - 2025 в Кремле. Текст приветствия размещен на сайте президента.

Как отметил Путин, "ваш энтузиазм и энергия молодости, смелость и юношеский задор, стремление добиваться поставленных целей очень нужны нашей Родине - России".