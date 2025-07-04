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Температура в Москве в выходные понизится на 5 градусов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Температура в выходные после теплой летней погоды резко понизится на 5-6 градусов, днем столбики термометров будут показывать температуру около плюс 18 - плюс 20 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

МоскваТемпература в московском регионе на следующей неделе достигнет плюс 30 градусовЧитать подробнее

"В пятницу температура совершенно летняя. Температура около нормы, плюс 25-27, на юге области до плюс 29 (...) Но после этого (периода теплой погоды) - период заметного понижения температуры, уже в субботу-воскресенье температура понизится на 5-6 градусов", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в прошедший четверг и в пятницу в московский регион поступали воздушные массы с запада и северо-запада, но "изначально они пришли на северо-запад - в Скандинавию, Балтику - теплыми, с южных акваторий Атлантики, Европы".

В предстоящие выходные к центру европейской части России приблизится антициклон, Москва окажется на его восточной периферии. "И вот тут уже воздушные массы будут с севера перемещаться", - сказал Вильфанд.

При этом погода будет с частыми прояснениями, поэтому солнце будет влиять на температуру. Ночные температуры в выходные будут около плюс 10 градусов, а днем - плюс 18 - плюс 20 градусов.

"Такая температура уже ниже нормы на 3 градуса", - добавил Вильфанд.

Кроме того, в субботу и воскресенье будет преимущественно без осадков, "только в воскресенье возможен местами небольшой дождь".

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва похолодание
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