В Москве ввели "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Москве с понедельника по среду действует "оранжевый", предпоследний, уровень погодной опасности из-за сильной жары, по данным Гидрометцентра России.

В соответствии с прогностической картой до 18:00 30 июля в Москве прогнозируется очень высокая температура, в дневные часы ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 30-31.

"Оранжевый" уровень погодной опасности означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.