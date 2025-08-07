Поиск

В Москве в четверг может выпасть до 20% месячной нормы осадков

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Москве начинается дождь, в городе может выпасть до 20% месячной нормы осадков, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"На улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток", - сказано в сообщении. - Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду".

Ранее утром о дожде предупреждал городской Департамент транспорта и советовал пользоваться общественным транспортом.

Накануне Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье в четверг "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и ливней.

