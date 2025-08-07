Поиск

Движение восстановлено на Киевском шоссе в Москве

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы сообщает о восстановлении движения на Киевском шоссе, движение по-прежнему ограничено на Боровицкой площади и Тверской улице.

"Движение восстановлено на Киевском шоссе", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

Ранее сообщалось, что движение временно закрыто на Боровицкой площади, Тверской улице в районе дома 7, Киевском шоссе в районе шоссе Ракитки по направлению в центр.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве возбуждено первое в стране уголовное дело против "дроповода"

Пользователи каршеринга в Москве будут проходить проверку личности через mos.ru

Пользователи каршеринга в Москве будут проходить проверку личности через mos.ru

Почти 90% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за сутки

Почти 90% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за сутки

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы

Жителей московского региона предупредили о ливне с грозой до утра субботы

Жителей московского региона предупредили о ливне с грозой до утра субботы

В Москве подъезд к Курскому вокзалу будет закрыт 2 и 3 августа из-за велофестиваля

Один человек погиб при пожаре в административном здании на западе Москвы

На западе Москвы горит административное здание

Ресторан "Вкусно и точка" на улице Веселая в Москве закрыт на 30 суток из-за шума

Гроза ожидается в Москве

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6904 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2336 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });