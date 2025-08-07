Движение восстановлено на Киевском шоссе в Москве

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы сообщает о восстановлении движения на Киевском шоссе, движение по-прежнему ограничено на Боровицкой площади и Тверской улице.

"Движение восстановлено на Киевском шоссе", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

Ранее сообщалось, что движение временно закрыто на Боровицкой площади, Тверской улице в районе дома 7, Киевском шоссе в районе шоссе Ракитки по направлению в центр.