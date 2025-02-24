Трубопровод с горячей водой прорвало в Нижнем Новгороде, есть пострадавшие

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Доследственная проверка проводится по факту прорыва трубопровода с горячей водой в Нижнем Новгороде в понедельник вечером, в результате которого несколько человек получили ожоги, сообщает региональное СУ СКР.

Инцидент произошел на улице Пушкина.

"По предварительным данным, в результате произошедшего прорыва трубы несколько человек получили ожоги. В настоящее время им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Прокуратура Нижегородской области сообщает, что "на ул. Пушкина возле дома 11а произошел прорыв трубопровода центрального отопления".

По данным местных СМИ, в результате инцидента пострадали трое прохожих.