Частично восстановлено движение в Москве, ограниченное из-за забега

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В центре Москвы частично восстановили движение, которое было ограничено в воскресенье из-за забега по Садовому кольцу, сообщает столичный департамент транспорта.

Движение восстановлено на Садовом кольце от улицы Садовая-Кудринская, дом 7 до Смоленской улицы, на Смоленской улице, на Бородинском мосту, на внешней стороне Садовой-Каретной улицы от Краснопролетарской улицы до Долгоруковской улицы, уточнили в дептрансе.

В столице было временно закрыто движение по Садовому кольцу в обоих направлениях из-за забега "Садовое кольцо".

