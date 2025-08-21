В центре Москвы 24 августа ряд набережных перекроют для полумарафона "Лужники"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В центре Москвы в воскресенье 24 августа для транспорта закроют несколько набережных для проведения полумарафона "Лужники", сообщил городской Департамент транспорта со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

Перекрытия планируются.

- с 04:30 до 14:30 на улице Лужники от дома 9, строение 6 по Новолужнецкому проезду до Лужнецкой набережной, на Лужнецкой набережной от владения 24, стр. 5 по Лужнецкой набережной до Фрунзенской набережной;

- с 7:30 до 13:00 на Фрунзенской набережной от Лужнецкой до Пречистенской набережной;

- с 7:30 до 12:30 на Пречистенской набережной от Фрунзенской набережной до улицы Ленивки;

- с 7:45 до 12:30 на Кремлевской набережной от улицы Ленивки до Большого Москворецкого моста;

- с 08:00 до 12:15 на Москворецкой набережной от Москворецкой улицы до Большого Устьинского моста;

- с 08:00 до 11:00 на Устьинской набережной от Малого Устьинского моста до Устьинского сквера, а также на Серебрянической набережной;

- с 08:00 до 11:15 на Полуярославской набережной, на Костомаровской набережной от Полуярославской набережной до Костомаровского моста, в Костомаровском переулке от Костомаровской набережной до Костомаровского моста, на Костомаровском мосту (в область) от Костомаровского переулка до Николоямской набережной и на Николоямской набережной;

- с 08:00 до 11:30 на Берниковской и Подгорской набережных;

- с 08:00 до 12:00 на Малом Устьинском мосту;

- с 08:05 до 12:10 на Котельнической набережной;

- с 08:10 до 12:00 на Гончарной и Краснохолмской набережных.

Также 24 августа с 00:01 до окончания мероприятия на участках временных ограничений будет запрещена парковка.

В субботу 23 августа в центре Москвы будут ограничивать движение на Садовом кольце и еще нескольких улицах для Московского транспортного электрофестиваля.