В Москве молодые специалисты смогут пройти стажировку у резидентов кластера "Ломоносов"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - На цифровой платформе Московского инновационного кластера (МИК) 1 сентября запустят новый сервис "Технохантер"; благодаря ему молодые специалисты смогут пройти стажировку у компаний-резидентов кластера "Ломоносов", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"На платформе i.moscow запустят новый сервис - "Технохантер". С 1 сентября студенты, аспиранты и выпускники столичных вузов смогут пройти стажировку у компаний-резидентов кластера "Ломоносов", - написал он в Telegram и назвал это отличной возможностью для молодежи получить реальный опыт, а для города - привлечь к инновационному развитию столицы молодых специалистов.

На старте работы на сервисе представлены запросы более 20 предприятий. Так, разработчик ПО на базе нейросетей для поиска объектов на видео ищет талантливого IT-специалиста. Другая компания, создающая новые полимерные материалы, ждёт в команду молодого инженера-химика, добавил Собянин.

"Резиденты не первый год принимают на практику молодых специалистов, готовых внести вклад в развитие московских инноваций. Нередко такое сотрудничество заканчивается уникальными разработками", - отметил мэр.

Также в кластере проводятся экскурсии, которые знакомят студентов и выпускников с особенностями работы инновационных компаний и помогают принять решение о прохождении стажировки, добавил Собянин.

