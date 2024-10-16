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Резиденты кластера "Ломоносов" вложили в НИОКР 2,9 млрд рублей за 1,5 года

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Резиденты кластера "Ломоносов" - флагмана Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" - за полтора года инвестировали 2,9 млрд рублей в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"За полтора года работы кластера ("Ломоносов") его резиденты инвестировали 2,9 млрд рублей в НИОКР, причем только за первые два квартала 2024 года - больше миллиарда", - отметил он.

По его словам, в "Ломоносове" открыты лаборатории и конструкторские бюро 66 высокотехнологичных компаний столицы. Более 2 тысяч инженеров, ученых, исследователей и разработчиков работают над проектами в стратегически важных областях - информационные и промышленные технологии, биомедицина, экология, робототехника, транспорт и микроэлектроника, отметил мэр.

Инновационный научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы" создается с 2021 года по поручению президента Владимира Путина. В 2023 году был открыт флагманский кластер "Ломоносов".

Воробьевы горы Ломоносов МГУ Сергей Собянин Москва
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