Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено после ДТП

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Движение на Кутузовском проспекте в Москве, где произошло ДТП с участием кареты скорой помощи, восстановлено, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Ранее в воскресенье в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы сообщили, что в результате опрокидывания автомобиля скорой помощи на Кутузовском проспекте в районе Площади Победы д. 3 пострадали три человека. Травмы различной степени тяжести получили фельдшер и пациент медиков, водителю оказали помощь на месте.

В дептрансе предупреждали о затруднении движения на данном участке проспекта в сторону центра на 2,4 км.