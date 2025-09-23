SuperJob сообщил о росте средней зарплаты курьера в Москве до 132 тысяч рублей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Исследовательский центр портала SuperJob.ru проанализировал уровень повышения заработных плат курьеров в Москве за последний год и выяснил, что зарплаты выросли более чем на треть.

"Зарплаты курьеров в Москве за год выросли на 38% (сентябрь 2025 к сентябрю 2024)", - сказано в исследовании.

По оценкам аналитиков, зарплаты курьеров остаются выше, чем у специалистов с высшим и средним специальным образованием, что "подчеркивает перегрев на рынке труда в сегменте низкоквалифиципованных, но высокооплачиваемых профессий из-за их дефицита".

Средняя рыночная зарплата курьера превышает почти на четверть (24%) зарплату специалиста со средним образованием и на 12% превышает зарплату специалиста с высшим образованием.