Пробки в Москве достигли 8 баллов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы предупредил о затруднениях в движении на некоторых участках Садового кольца, Третьего транспортного кольца (ТТК) и Ярославском шоссе. По данным сервиса "Яндекс.Карты" на 19:00, пробки на дорогах в столице оценивались в восемь баллов.

"По данным ЦОДД, движение оценивается в семь баллов. Интенсивное движение сейчас на: внешней стороне Садового кольца от улицы Крымский Вал до Сухаревской площади, внешней стороне ТТК от Кутузовского проспекта до Волгоградского проспекта, Ярославском шоссе по направлению в центр", - сообщил дептранс.

"Завтра в центре возможны локальные ограничения движения - рекомендуем использовать городской транспорт для поездок по городу", - добавили в ведомстве.

На дорожное движение в пятницу также могут повлиять: короткий рабочий день, мелкие ДТП, а также ремонтные работы на дороге.