Пробки в Москве достигли 9 баллов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Пробки в Москве, по данным сервиса "Яндекс.Карты" на 19:25, достигли девяти баллов, городской Департамент транспорта советует этим вечером ездить на метро.

Ссылаясь на данные ЦОДД, Дептранс сообщает, что средняя скорость движения в городе - 26 км/ч, движение затруднено в основном в центре, ЦОДД оценивает пробки в 8 баллов.

Движение затруднено на внутренней стороне Садового кольца от улицы Земляной Вал до Нового Арбата и на внутренней стороне ТТК от Лефортовского тоннеля до Новорижской эстакады.

ТТК ЦОДД Дептранс Москва Садовое кольцо
