Москва сохраняет лидерство по темпам роста цен на квартиры в новостройках

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Москва сохраняет лидерство среди российских городов-миллионников по темпам роста цен на квартиры в новостройках с начала года, сообщили аналитики bnMAP.pro.

За девять месяцев 2025 года средняя цена предложения на лоты в новостройках выросла на 18,4%.

Сейчас лот в столице стоит в среднем 37,4 млн рублей. Рост показателя эксперты объясняют особым соотношением новостроек в продаже по классам. В старых границах Москвы доля жилья бизнес-класса превышает долю массовых новостроек. Выбор недорогого жилья снижается, а доля дорогого - растет.

На втором месте по темпам роста цен находится Казань. По итогам девяти месяцев средняя стоимость квартиры в новостройке там достигла 13,9 млн рублей.

На третьем месте располагается Воронеж, где квартиры подорожали в среднем на 9,4%, до 7 млн рублей.

В Самаре, напротив, средняя цена квартиры в новостройке с начала года снизилась на 6,7%. По словам аналитиков, это связано с выходом в продажу 19 новых корпусов масс-сегмента.