В Москве число стартов продаж в новостройках снизилось до минимума за 12 лет

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Москве в третьем квартале 2025 года отмечено минимальное число стартов продаж новостроек за 12 лет, подсчитали в "Метриум".

"В третьем квартале 2025 года на рынке новостроек столицы стартовали продажи всего семи новых проектов. Это минимальный показатель за 12 лет", - говорится в исследовании.

Новые проекты распределены по сегментам равномерно. По два новых комплекса появилось в массовом и бизнес-сегментах, началась реализация одного премиального проекта и двух делюкс-комплексов.

Эксперты компании также отмечают, что за квартал девелоперы не вывели на рынок ни одного нового проекта в новой Москве. И это тренд не только третьего квартала. Примечательно, что за первые три квартала 2025 года в исторических границах столицы стартовало 22 комплекса, а в новой Москве - всего два.

"Пока нет оснований ждать ни резкого притока клиентов, ни массового запуска новых проектов. Игроки рынка все еще ждут дальнейшего улучшения условий получения заемных средств. В результате продолжается исчерпание предложения в новостройках Москвы, хотя о дефиците все же говорить не приходится. Вероятно, в IV квартале девелоперы начнут активнее выводить жилые комплексы на рынок, чтобы синхронизироваться с растущей волной отложенного спроса", - прогнозируют в компании.

Метриум Москва
