Собянин заявил, что около 20 тыс. москвичей каждый год добровольно идут в зону СВО

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Ежегодно около 20 тысяч москвичей добровольно отправляются в зону специальной военной операции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Москва является одним из самых крупнейших центров по контрактации военнослужащих для СВО. Практически ежегодно около 20 тысяч москвичей добровольно идут в зону СВО", - сказал Собянин на заседании Мосгордумы в среду.

По словам мэра, им оказывают содействие, организуют полную поддержку этому процессу.

Кроме того, как сообщил Собянин, Москва является крупнейшим медицинским центром по лечению и реабилитации военнослужащих. "Речь идет не только о Москве, но и в целом о военнослужащих из любого региона, которые направляются министерством обороны на лечение в наши госпитали", - сказал он.

Москва также оказывает гуманитарную помощь, которая направляется не только городскими службами, но и всеми москвичами, они активно участвуют в этой помощи, отметил мэр.

"Это индивидуальная работа с полками москвичей, которые были сформированы в Москве по материально-техническому обеспечению, помощи этим подразделениям. Это, конечно, и материальная поддержка как наших бойцов, которые получают специальные выплаты, так и их семьям, которые получили за эти годы около 400 тыс. различных городских услуг. (...) В значительной степени более актуальным становится психологическая поддержка, переобучение, благоустройство бойцов, которые возвращаются с фронта к мирной жизни", - подчеркнул Собянин.

Он добавил, что ведется огромная работа по поддержке российской армии, специальной военной операции - это сотни предприятий ВПК, которым Москва также активно помогает.

"Сегодня Москва стала одним из крупнейших центров по производству беспилотников для армии России. Ну и целый ряд других уникальных производств были запущены в Москве за это время. Огромная поддержка войск ПВО, которые обеспечивают защиту не только Москвы, но в значительной степени и других регионов нашей страны. Такая системная большая работа, связанная не только с организационной, материальной, но и технической помощью по этому направлению", - сообщил мэр.

"Эти и ряд других мероприятий составляют комплекс поддержки наших вооруженных сил, систему поддержки бойцов и их семей, являются одним из приоритетов нашей работы", - заключил Собянин.