Поиск

Собянин заявил, что около 20 тыс. москвичей каждый год добровольно идут в зону СВО

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Ежегодно около 20 тысяч москвичей добровольно отправляются в зону специальной военной операции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Москва является одним из самых крупнейших центров по контрактации военнослужащих для СВО. Практически ежегодно около 20 тысяч москвичей добровольно идут в зону СВО", - сказал Собянин на заседании Мосгордумы в среду.

По словам мэра, им оказывают содействие, организуют полную поддержку этому процессу.

Кроме того, как сообщил Собянин, Москва является крупнейшим медицинским центром по лечению и реабилитации военнослужащих. "Речь идет не только о Москве, но и в целом о военнослужащих из любого региона, которые направляются министерством обороны на лечение в наши госпитали", - сказал он.

Москва также оказывает гуманитарную помощь, которая направляется не только городскими службами, но и всеми москвичами, они активно участвуют в этой помощи, отметил мэр.

"Это индивидуальная работа с полками москвичей, которые были сформированы в Москве по материально-техническому обеспечению, помощи этим подразделениям. Это, конечно, и материальная поддержка как наших бойцов, которые получают специальные выплаты, так и их семьям, которые получили за эти годы около 400 тыс. различных городских услуг. (...) В значительной степени более актуальным становится психологическая поддержка, переобучение, благоустройство бойцов, которые возвращаются с фронта к мирной жизни", - подчеркнул Собянин.

Он добавил, что ведется огромная работа по поддержке российской армии, специальной военной операции - это сотни предприятий ВПК, которым Москва также активно помогает.

"Сегодня Москва стала одним из крупнейших центров по производству беспилотников для армии России. Ну и целый ряд других уникальных производств были запущены в Москве за это время. Огромная поддержка войск ПВО, которые обеспечивают защиту не только Москвы, но в значительной степени и других регионов нашей страны. Такая системная большая работа, связанная не только с организационной, материальной, но и технической помощью по этому направлению", - сообщил мэр.

"Эти и ряд других мероприятий составляют комплекс поддержки наших вооруженных сил, систему поддержки бойцов и их семей, являются одним из приоритетов нашей работы", - заключил Собянин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 декабря 2025 года Военная операция на Украине
Сергей Собянин Москва Мосгордума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

До шести выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

Собянин считает, что пока Москва не обойдется без мигрантов

 Собянин считает, что пока Москва не обойдется без мигрантов

До пяти выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы назвал 2025 год рекордным для города по турпотоку

 Мэр Москвы назвал 2025 год рекордным для города по турпотоку

Морозная новогодняя ночь прогнозируется в Москве

 Морозная новогодняя ночь прогнозируется в Москве

МЧС Москвы предупредило о метели в ночь на пятницу

В Москве при взрыве у машины ДПС погибли трое

 В Москве при взрыве у машины ДПС погибли трое

Аэропорт "Внуково" будет обслуживать рейсы по согласованию

Дептранс Москвы предупредил об ограничениях движения в среду

Мороз до минус 19 прогнозируется в ночь на среду в Московском регионе

 Мороз до минус 19 прогнозируется в ночь на среду в Московском регионе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7957 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });