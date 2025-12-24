Поиск

В Москве число дней в году с серьезными пробками за 15 лет уменьшилось в 5 раз

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Количество дней, когда москвичи отмечают серьезные проблемы на дорогах и пробки от 8 баллов и выше, уменьшилось с 2010 года в пять раз, сообщил в Мосгордуме мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что имеет в виду дни, когда пробки достигают восьми баллов и выше.

МоскваПробки в Москве достигли 7 балловЧитать подробнее

По словам мэра, с 2010 года количество машин в Москве и в Московской области увеличилось на 3 млн. "Сейчас уже больше 9 миллионов. Это огромная, гигантская цифра (...). В настоящее время на дороги Москвы выезжает в обычное время 2,5 миллиона. Это такой более-менее нормальный трафик", - отметил Собянин.

Когда на дороги выезжает более 3,5 млн автомобилей, то на дорогах столицы отмечаются проблемы.

Собянин сообщил, что за последние годы было построено 30% от всех дорог Москвы и 70% от всех искусственных инженерных сооружений столицы, в том числе, тоннели, путепроводы и развязки.

Более 70% москвичей в часы пик в настоящее время передвигаются на общественном транспорте, сообщил также мэр.

Сергей Собянин Москва Мосгордума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

До шести выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

Собянин считает, что пока Москва не обойдется без мигрантов

 Собянин считает, что пока Москва не обойдется без мигрантов

До пяти выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы назвал 2025 год рекордным для города по турпотоку

 Мэр Москвы назвал 2025 год рекордным для города по турпотоку

Морозная новогодняя ночь прогнозируется в Москве

 Морозная новогодняя ночь прогнозируется в Москве

МЧС Москвы предупредило о метели в ночь на пятницу

В Москве при взрыве у машины ДПС погибли трое

 В Москве при взрыве у машины ДПС погибли трое

Аэропорт "Внуково" будет обслуживать рейсы по согласованию

Дептранс Москвы предупредил об ограничениях движения в среду

Мороз до минус 19 прогнозируется в ночь на среду в Московском регионе

 Мороз до минус 19 прогнозируется в ночь на среду в Московском регионе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7957 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });