В Москве число дней в году с серьезными пробками за 15 лет уменьшилось в 5 раз

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Количество дней, когда москвичи отмечают серьезные проблемы на дорогах и пробки от 8 баллов и выше, уменьшилось с 2010 года в пять раз, сообщил в Мосгордуме мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что имеет в виду дни, когда пробки достигают восьми баллов и выше.

По словам мэра, с 2010 года количество машин в Москве и в Московской области увеличилось на 3 млн. "Сейчас уже больше 9 миллионов. Это огромная, гигантская цифра (...). В настоящее время на дороги Москвы выезжает в обычное время 2,5 миллиона. Это такой более-менее нормальный трафик", - отметил Собянин.

Когда на дороги выезжает более 3,5 млн автомобилей, то на дорогах столицы отмечаются проблемы.

Собянин сообщил, что за последние годы было построено 30% от всех дорог Москвы и 70% от всех искусственных инженерных сооружений столицы, в том числе, тоннели, путепроводы и развязки.

Более 70% москвичей в часы пик в настоящее время передвигаются на общественном транспорте, сообщил также мэр.