Парковка в Москве будет бесплатной в новогодние праздники

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Парковки в Москве в период с 31 декабря по 10 января будут работать бесплатно, за исключением парковок со шлагбаумом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом Собянин написал в своем канале в мессенджере Мах в пятницу.

Он уточнил, что 11 января парковки будут работать по тарифам воскресного дня - бесплатно, за исключением улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа.

Парковки со шлагбаумом во все дни работают в обычном режиме.

