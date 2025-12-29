В Москве пробки достигали восьми баллов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Москве усугубились затруднения в движении по дорогам, Центр организации дорожного движения оценивает пробки в семь баллов, карты "Яндекса" в 18:30 оценивали пробки в восемь баллов.

"В городе местами идет снег - планируйте поездки на авто после 20:00. Средняя скорость потока - 24 км/ч. (...) Движение оценивается в 7 баллов", - сообщил Департамент транспорта столицы.

Движение затруднено на внешней стороне Садового кольца от улицы Земляной вал до Маяковского тоннеля; Звенигородском шоссе и улице Красная Пресня в направлении центра; на Большом Устьинском мосту в направлении Яузского бульвара.

Перекрытие съезда с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь и проезда по Большому Каменному мосту в центр отменили.