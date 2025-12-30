Возвращение температуры к норме в Москве начнется с 3 января

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Температура в Москве, после резкого понижения 1 января, начнет повышаться днём 2 января; однородный режим погоды с температурой днём около минус 5 - минус 1 сохранится, по прогнозам, в большую часть дней новогодних каникул, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"1 января облачно, небольшой снег, в Москве дневная температура достаточно низкая - минус 13 - минус 11, я подчеркну, что это максимальная температура в послеполуденные часы, а утром будет около минус 15 градусов. Вот 2 января, вероятность того, что температура (ночью - ИФ) будет еще ниже, увеличивается. Совсем небольшой снег, температура ночью будет минус 19 - минус 14, а днем постепенное повышение температуры, она будет от минус 10 до минус 5 градусов", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что повышение температуры связано с тем, что в европейской части России приближается "очень глубокий циклон, центр которого далеко на западе, но Москва будет находиться на восточной периферии, значит, воздушная масса будет перемещаться с юга".

По сравнению с дневной температурой 1 января, 2 января она повысится на 5 градусов, однако, средняя за день температура, как и 1 января, будет ниже нормы примерно на 7 градусов. К норме температура вернется только 3 января.

3 января постепенное повышение температуры продолжится. Погода будет более облачная, временами снег. Ночная температура минус 6 - минус 11, дневная 0 - минус 5.

"Вот такой температурный фон около нормы. В последующем, температурный фон в период большей части каникул прогнозируется близким к норме: среднесуточная температура будет минус 6 - минус 5 градусов. Ночные температуры в диапазоне минус 9 - минус 4, дневные температуры минус 5 - минус 1", - уточнил Вильфанд.