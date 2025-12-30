Высота сугробов в Москве вырастет до 25-27 см в начале января

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Высота снежного покрова в Москве в первую пятидневку года подрастет еще на 5-7 см, до 25-27 см, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В новогоднюю ночь и 1 января прогноз, который был ранее, он подтверждается. Снег будет идти в течение всех дней до нового года. В понедельник на станции ВДНХ утром была 15 см высота снега, около 20 см будет к Новому году. И 1, 2 и 3 января снег тоже будет идти, так что снежный покров будет подрастать, за первую пятидневку еще на 5-7 сантиметров увеличится высота снега", - сказал Вильфанд.

Он напомнил, что 31 декабря в Москве днем прогнозируется минус 9 - минус 7, в новогоднюю ночь будет около минус 15 - минус 14 градусов в Москве, по области до минус 19, днем температура не поднимется выше минус 13 - минус 11.