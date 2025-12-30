Мэрия предупредила москвичей о мошенниках, приходящих по видом коммунальщиков

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Москвичам, особенно людям в возрасте, следует остерегаться мошенников, которые под видом сотрудников коммунальных служб в новогодние праздники могут попытаться проникнуть в их квартиры, сообщает во вторник пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Городские службы в период новогодних праздников не проводят обходы квартир и плановые проверки. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения - выезды осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда обязательно согласовывается", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Отмечается, что "нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей". "Чаще всего в качестве жертвы они выбирают пожилых людей, пенсионеров, предлагают им услуги по замене счётчиков, проверке газовых плит, пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации", - говорится в сообщении.

"Призываем жителей столицы к бдительности. Если к вам пришли с внезапной проверкой, то 100% - это мошенники", - подчёркивает пресс-служба.

Там напомнили, что сведения о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая её проводит, а уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб.