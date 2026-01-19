Тюменский пенсионер отдал мошенникам золотые слитки на 15 млн рублей

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Тюменской области мошенники обманули пенсионера на 14,8 млн рублей, сообщила прокуратура региона.

Они представились сотрудниками правоохранительных органов и под предлогом помощи в раскрытии преступления убедили пенсионера обменять сбережения на золото и отдать, обещая вернуть позднее. Потерпевший купил в банке золотые слитки 14,8 млн общим весом 1,25 кг и передал их курьеру. Он понял, что его обманули, только потом.

В пресс-службе облпрокуратуры "Интерфаксу" уточнили, что это довольно редкая схема, которая в 2025 году были применена мошенниками в регионе лишь однажды. "Это позволяет мошенникам не использовать банковские счета посредников, так называемых "дропперов", - пояснил собеседник агентства.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

По данным прокуратуры, за прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадали 59 жителей региона, общая сумма похищенных денежных средств превысила 26 млн рублей.