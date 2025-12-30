Поиск

Пробки в Москве оцениваются в 5 баллов

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщает об интенсивном движении в Москве, особенно вблизи крупных торговых центров.

"5 баллов (...). Сегодня за подарками - на метро. По прогнозу Центра организации дорожного движения, в 15:00 на дорогах ожидается 6 баллов. Особенно сложно проехать будет вблизи крупных торговых центров", - говорится в телеграм-канале департамента во вторник.

Интенсивное движение в настоящий момент на Варшавском шоссе в районе дома 78/2; на Профсоюзной улице в районе дома 126, корпус 2; внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе Автозаводской улицы, дом 18.

Департамент сообщил также о временном закрытии движения на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной.

В дептрансе рекомендуют в течение дня, а особенно в часы разъезда, использовать городской транспорт.

дептранс Москва
