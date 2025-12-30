Поиск

Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Из-за ограничений на использование воздушного пространства аэропорт "Внуково" принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

"В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Внуково аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

В расписании некоторых рейсов возможны корректировки.

Росавиация Внуково
