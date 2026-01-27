Прокуратура Москвы направила в суд дело Ходорковского о фейках об армии РФ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело в отношении экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан иноагентом), обвиняемого в распространении фейков о российской армии.

"Уголовное дело с утвержденным Мещанской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске",- сообщили в прокуратуре.

В отношении Ходорковского заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Он обвиняется по п. "в, д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

"Установлено, что в сентябре 2022 года и июле 2024 года Ходорковский, находясь за пределами Российской Федерации, разместил на личной странице в одной из социальных сетей публикации, содержащие заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения в ходе специальной военной операции", - сообщили в надзорном ведомстве.

В октябре прошлого года стало известно, что ФСБ завела на Ходорковского дело о захвате власти и организации террористического сообщества.

В ноябре того же года экс-владелец ЮКОСа был внесен Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.