МЖД предупредила в возможных сбоях в отоплении электричек из-за морозов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - На Московской железной дороге система отопления в отдельных вагонах электропоездов может выходить из строя из-за морозов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД.

"Из-за сложных метеоусловий и повышенной нагрузки на систему отопления электропоездов в пути следования иногда данное оборудование в отдельных вагонах может выйти из строя. Об этом локомотивная бригада всегда оповещает пассажиров по громкой связи, предлагая пройти в соседние отапливаемые вагоны", - говорится в сообщении.

По прибытии в депо нарушения устраняются.

Кроме того, в поездах старого образца случается, что механизм фиксации окна не обеспечивает максимально плотного прилегания. В связи с этим во время снегопада в процессе движения поезда через зазор снег может попасть на сидения.