Поезда МЦД-3 в сторону Москвы ходят с увеличенным интервалами из-за морозов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Электрички третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3; D3) на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги в сторону Москвы следуют с увеличенными интервалами из-за морозов, движение поездов постепенно вводится в график, сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Октябрьская железная дорога вместе с перевозчиком принимает все необходимые меры для ввода пригородных поездов в график движения, отмечается в сообщении.

Ранее в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщили, что на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги отменены десять пригородных поездов МЦД-3 в связи с утренними сбоями и из-за морозов.

МЦД Октябрьская железная дорога Москва
