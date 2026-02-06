Сергей Собянин и Фанни Ардан стали лауреатами спецпремии "Золотая Маска"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU -Лауреатами специальной премии "Золотая Маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства стали актрисы Ирина Муравьева и Людмила Чурсина, президент Щепкинского училища Борис Любимов, за поддержку театрального искусства в России отмечены французская актриса Фанни Ардан и мэр Москвы Сергей Собянин.

"По итогам сезона 2024-2025 было принято решение о присуждении четырнадцати специальных премий "Золотой маски" - 11 из которых "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", а три "За поддержку театрального искусства России"", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе премии.

Лауреатами специальной премии за вклад в развитие театрального искусства стали театровед, театральный критик, президент Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов, актрисы Ирина Муравьева и Людмила Чурсина, художественный руководитель Московского театра "Эрмитаж" Михаил Левитин, режиссер Борис Гранатов, художественный руководитель Архангельского молодежного театра Виктор Панов, актриса Государственного русского драматического театра имени Н.А. Бестужева Нина Рыжова (Туманова), артистка Тверского академического театра драмы Наина Хонина, артист Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета Сергей Мигицко, оперный певец Александр Ворошило, заслуженный деятель искусств Вероника Косенкова.

Кроме того, "Золотой маской" за существенную поддержку театрального искусства отмечены французская актриса театра и кино Фанни Ардан, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, мэр Москвы Сергей Собянин.

Специальная премия "Золотой маски" ежегодно вручается во Всемирный день театра, 27 марта.