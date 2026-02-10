Поиск

Пожар произошел в многоэтажном доме на Пресненском Валу в Москве

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание в многоквартирном доме на Пресненском Валу в Москве, спасены 13 человек, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Пресненский Вал, д. 5. Установлено, что происходит загорание в подъезде жилого дома. С верхних этажей спасены 13 человек", - говорится в сообщении.

При пожаре есть пострадавшие, столичные медики оказывают им помощь, сообщил департамент здравоохранения города Москвы в своем телеграм-канале.

Отмечается, что сотрудники МЧС используют для спасения с верхних этажей пожарные автолестницы.

Ранее в СМИ появилась информация о перекрытии улицы на Пресненском валу из-за пожара.

Москва
