Восемь человек пострадали в результате пожара в центре Москвы

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные спасли из горящего жилого дома в центре Москвы 35 человек, еще восемь обратились за медицинской помощью, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

Два человека, взрослый и ребенок, госпитализированы, медики оперативно оказали на месте помощь 10 людям, сообщил в свою очередь директор центра медицины катастроф Москвы Петр Давыдов.

"Из очага пожара спасено 12 человек. Медики Центра медицины катастроф и Скорой помощи оперативно оказали помощь семерым пострадавшим и троим детям. На данный момент госпитализировали одного взрослого и одного ребенка", - приводятся слова Давыдова в телеграм-канале департамента здравоохранения Москвы.

На месте работают службы города, спасательные работы продолжаются. Департамент труда и соцзащиты оказывает содействие во временном размещении эвакуированных жильцов в центр московского долголетия района Пресненский, сообщили в депздраве.

Ранее пожар возник в подъезде многоквартирного дома на Пресненском Валу на площади 250 кв.м.

Москва МЧС
