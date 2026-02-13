Движение на МЦД-2 восстановлено после остановки поезда

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Движение на второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2) восстановлено после остановки состава из-за неисправности контактного провода на станции "Павшино"; задерживаются электрички, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

"Восстановлено движение на участке "Павшино" - "Тушинская" МЦД-2 по всем путям. Железнодорожники при помощи вспомогательного локомотива убрали остановившийся ранее электропоезд и устранили неисправность контактного провода на станции "Павшино", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале МЖД.

Совместно с компанией-перевозчиком принимаются все необходимые меры для сокращения времени опоздания электричек, добавили в МЖД.

Ранее в столичном департаменте транспорта заявили, что на МЦД-2 и Рижском направлении было затруднено движение через станцию "Павшино" из-за остановки состава по техническим причинам.