Сбой в движении произошел на МЦД-2 из-за остановки состава

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Движение затруднено на второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2,D2) и Рижском направлении на станции "Павшино" из-за остановки состава по техническим причинам, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"К нему уже направлен вспомогательный локомотив, который уберет состав с путей", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

Часть поездов проследует укороченными маршрутами, уточнили в ведомстве. "Вместе с МЖД принимаем меры для сокращения опозданий", - отметили в дептрансе.

