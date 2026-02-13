Часть платформы станции "Нижегородская" МЦД-4 была затоплена из-за прорыва трубы

Отмечается, что ситуация не повлияла на посадку и высадку пассажиров

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Москве на станции "Нижегородская" четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4, D4) произошло подтопление части платформы из-за прорыва трубы. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня днем на станции Нижегородская МЦД-4 из-за прорыва трубы произошло подтопление части платформы. Причины произошедшего устанавливаются. На месте ведутся работы по устранению подтопления при помощи специального оборудования, в том числе насосов. На период проведения работ место подтопления огорожено", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале МЖД в пятницу.

Там отмечается, что ситуация не влияет на посадку и высадку пассажиров. Движение поездов осуществляется в штатном режиме.