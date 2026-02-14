Поезда на МЦД-3 задерживаются из-за остановки состава

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Несколько поездов задерживаются на третьем московском центральном диаметре (МЦД-3, D3) из-за остановившегося по техническим причинам состава, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

"На D3 задерживаются несколько поездов в сторону Ипподрома из-за ранее произошедшей остановки состава по техническим причинам на ст. Андроновка. Он уже убран вспомогательным локомотивом. Часть поездов проследовала по другому пути", - сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что вместе с МЖД принимают меры для сокращения опозданий.