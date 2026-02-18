Глава Татарстана потребовал усилить контроль за чисткой крыш от снега

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил всем ответственным службам усилить контроль за содержанием крыш, сообщила его пресс-служба.

Недавно на республику обрушились мощные снегопады, многократно возросла нагрузка на кровли и, как следствие, риск обрушения.

Минниханов добавил, что ситуация находится под жестким надзором прокуратуры и что все нарушители будут наказаны по закону.

Утром 18 февраля в Зеленодольске частично обрушилась крыша склада "Магнита". В МЧС площадь обрушения оценили в 540 квадратных метров. Одной женщине потребовалась госпитализация. По факту обрушения возбуждено уголовное дело.