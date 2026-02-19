В московских аэропортах из-за метели 29 рейсов отменены и 25 задержаны

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорты московского авиаузла продолжают работу, несмотря на мощный снегопад.

Как сообщили "Интерфаксу" в Росавиации, на прилет и вылет отменены 29 рейсов, более чем на два часа задержаны 25 рейсов, восемь направлены на запасные аэродромы.

С 14:00 до 16:00 аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" обслужили 78 рейсов - 36 на вылет и 42 на прилет.

С начала суток обслужено 607 рейсов: 320 - на вылет и 287 - на прилет.

В Росавиации напомнили, что в случае задержек авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил, включая напитки, питание и размещение в гостиницах.

Работа воздушного транспорта в московском регионе находится на особом контроле Минтранса, Росавиации и Ространснадзора.