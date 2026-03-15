ПВО ОАЭ сбила еще шесть дронов и четыре баллистические ракеты

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Средства ПВО ОАЭ в воскресенье уничтожили шесть БПЛА и четыре баллистические ракеты, которые были запущены из Ирана, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление военных.

В Минобороны ОАЭ напомнили, что с начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля военнослужащие Эмиратов сбили 1 606 БПЛА, 298 баллистических и 15 крылатых ракет. Погибли шесть человек, 142 получили ранения.

В свою очередь, как передает Associated Press (AP), власти Бахрейна проинформировали, что с начала кризиса их средства ПВО ликвидировали 211 дронов и 125 ракет. Погиб один человек.

AP отмечает, что Бахрейн, где базируется Пятый флот ВМС США, оказался одной из наиболее затронутых ударами Ирана стран после начала боевых действий в регионе.

Хроника 28 февраля – 15 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Бахрейн Иран ОАЭ США
Новости по теме

В Москве побит третий с начала месяца температурный рекорд

Аэропорты Внуково и Шереметьево работают штатно

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 40

До 37 увеличилось число дронов, сбитых на подлете к Москве

Работа аэропорта Шереметьево вновь ограничена

До 32 увеличилось количество сбитых на подлете к Москве БПЛА

Число пострадавших в аварии с участием двух трамваев в Москве выросло до 22

Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе

До 18 человек возросло число пострадавших при столкновении трамваев в Москве

 До 18 человек возросло число пострадавших при столкновении трамваев в Москве

Уничтожено уже тридцать дронов, летевших на Москву
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 754 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8661 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
