ПВО ОАЭ сбила еще шесть дронов и четыре баллистические ракеты

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Средства ПВО ОАЭ в воскресенье уничтожили шесть БПЛА и четыре баллистические ракеты, которые были запущены из Ирана, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление военных.

В Минобороны ОАЭ напомнили, что с начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля военнослужащие Эмиратов сбили 1 606 БПЛА, 298 баллистических и 15 крылатых ракет. Погибли шесть человек, 142 получили ранения.

В свою очередь, как передает Associated Press (AP), власти Бахрейна проинформировали, что с начала кризиса их средства ПВО ликвидировали 211 дронов и 125 ракет. Погиб один человек.

AP отмечает, что Бахрейн, где базируется Пятый флот ВМС США, оказался одной из наиболее затронутых ударами Ирана стран после начала боевых действий в регионе.