ПВО Саудовской Аравии сбила четыре БПЛА в районе столицы королевства

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Минобороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате четырех беспилотников в районе столичной агломерации Эр-Рияда, передает в воскресенье Al Jazeera.

Телеканал напоминает, что с начала атак США и Израиля 28 февраля Саудовская Аравия неоднократно подвергалась ударам иранских ракет и беспилотников; их целями становились энергетическая инфраструктура, военные объекты, населенные пункты, связанные с США цели. Не менее двух человек погибли, 12 получили ранения.

Накануне иранский телеканал Press TV передавал, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес удары по авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии в Эль-Хардже. В КСИР отметили, что там базируются истребители США F-35 и F-16, самолеты-топливозаправщики, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS.

В субботу в иранском командовании также сообщали об атаках на авиабазы "Аль-Дафра" и на Эль-Фуджайру в ОАЭ, на район Джуффейр в Бахрейне, где базируется Пятый флот ВМС США, на авиабазу "Али ас-Салем" в Кувейте, на иорданскую авиабазу имени Маваффика Салти, на радиолокационные системы дальнего обнаружения в регионе.

Хроника 28 февраля – 15 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Эр-Рияд Саудовская Аравия
Израиль проинформировал США о серьезной нехватке ракет-перехватчиков

 Израиль проинформировал США о серьезной нехватке ракет-перехватчиков

В Казахстане началось голосование на референдуме по новой Конституции

 В Казахстане началось голосование на референдуме по новой Конституции

 Президент США заверил, что некоторые страны согласны обеспечить безопасность в Ормузском проливе

 Аракчи призвал ближневосточные страны выдворить силы США со своей территории

 ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении России
