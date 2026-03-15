ПВО Саудовской Аравии сбила четыре БПЛА в районе столицы королевства

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Минобороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате четырех беспилотников в районе столичной агломерации Эр-Рияда, передает в воскресенье Al Jazeera.

Телеканал напоминает, что с начала атак США и Израиля 28 февраля Саудовская Аравия неоднократно подвергалась ударам иранских ракет и беспилотников; их целями становились энергетическая инфраструктура, военные объекты, населенные пункты, связанные с США цели. Не менее двух человек погибли, 12 получили ранения.

Накануне иранский телеканал Press TV передавал, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес удары по авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии в Эль-Хардже. В КСИР отметили, что там базируются истребители США F-35 и F-16, самолеты-топливозаправщики, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS.

В субботу в иранском командовании также сообщали об атаках на авиабазы "Аль-Дафра" и на Эль-Фуджайру в ОАЭ, на район Джуффейр в Бахрейне, где базируется Пятый флот ВМС США, на авиабазу "Али ас-Салем" в Кувейте, на иорданскую авиабазу имени Маваффика Салти, на радиолокационные системы дальнего обнаружения в регионе.