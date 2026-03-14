Силы ПВО ОАЭ перехватили девять иранских баллистических ракет и 33 БПЛА

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны в субботу сбили девять баллистических ракет и 33 ударных беспилотника, запущенных Ираном, сообщило министерство обороны ОАЭ.

С начала американской военной операции силами ПВО ОАЭ были сбиты 294 баллистические ракеты, 15 крылатых ракет и 1,6 тыс. БПЛА, говорится в сообщении. В результате иранских обстрелов погибли шесть человек, 141 получил ранения.

По сообщению ВВС, в субботу очередному налету иранских беспилотников подвергся порт Фуджейра, расположенный на побережье Оманского залива. В порту вспыхнул сильный пожар.

В Фуджейре находится одно из крупнейших нефтехранилищ в регионе Ближнего Востока. Туда подведен нефтепровод, который позволяет транспортировать около 1,8 млн баррелей в день в обход Ормузского пролива.

Хроника 28 февраля – 14 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
