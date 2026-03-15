Власти Бахрейна задержали пять человек по подозрению в сборе информации для КСИР

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Бахрейна задержали пять человек, которых подозревают в сборе и передаче важной информации иранскому Корпусу стражей Исламской революции (КСИР), передает в воскресенье Al Arabiya со ссылкой на МВД.

"Задержаны пять лиц и идентифицирован шестой, скрывающийся за границей, за причастность к получению и передаче конфиденциальной и точной информации КСИР через террористические силы в Иране; а также за рекрутирование террористов для осуществления террористических замыслов против Бахрейна", - говорится в заявлении МВД Бахрейна.

По данным следствия, задержанные вели съемку и отмечали координаты ряда важных объектов, а также отелей, которые затем направляли КСИР; впоследствии данные использовали при ударах по Бахрейну.

В четверг, напоминает телеканал, органы правопорядка также задержали четырех подданных Бахрейна по подозрению в шпионаже в пользу КСИР.

Ранее власти Бахрейна сообщили, что с начала кризиса в регионе 28 февраля средства ПВО ликвидировали выпущенные по стране 211 дронов и 125 ракет. Погиб один человек.