Поиск

По делу о гибели людей при пожаре на Николоямской улице арестован артист цирка

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Таганский суд арестовал на два месяца циркового артиста Евгения Чернова, обвиняемого по делу о пожаре на Николоямской улице в Москве, в результате которого погибли четыре человека. Ему вменяют причинение смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК), сообщила пресс-служба городских судов общей юрисдикции.

"В судебном заседании он возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила прокуратура Москвы. Вину в преступлении Чернов признал.

По версии следствия, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. На допросе Чернов рассказал, что курил дома, заснул и от пепла загорелось его кресло. Он спасся, но погибли четыре человека. В больнице остаются еще трое. Пожар случился утром 23 марта, из дома проводили эвакуацию.

Николоямская улица Таганский суд Москва Евгений Чернов прокуратура Москвы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Московском регионе

В Москве каждый день 32 тысячи поездок на электросамокатах заменяют езду на машинах

Число погибших при пожаре в жилом доме в центре Москвы выросло до трех

Один человек погиб, пятеро пострадали при пожаре в центре Москвы

Сбит летевший на Москву беспилотник

Число сбитых на подлете к российской столице дронов выросло до 32

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Работа аэропорта Домодедово ограничена

Число сбитых беспилотников на подлете к Москве достигло 28

Сбит 21 беспилотник, летевший в направлении Москвы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1034 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8776 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
