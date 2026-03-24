По делу о гибели людей при пожаре на Николоямской улице арестован артист цирка

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Таганский суд арестовал на два месяца циркового артиста Евгения Чернова, обвиняемого по делу о пожаре на Николоямской улице в Москве, в результате которого погибли четыре человека. Ему вменяют причинение смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК), сообщила пресс-служба городских судов общей юрисдикции.

"В судебном заседании он возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила прокуратура Москвы. Вину в преступлении Чернов признал.

По версии следствия, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. На допросе Чернов рассказал, что курил дома, заснул и от пепла загорелось его кресло. Он спасся, но погибли четыре человека. В больнице остаются еще трое. Пожар случился утром 23 марта, из дома проводили эвакуацию.