В Москве по факту гибели людей на пожаре возбуждено уголовное дело

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Москве возбуждено уголовное дело в связи с гибелью трех человек при пожаре в жилом доме № 43 к 4 на Николоямской улице, сообщили в столичном главке СКР. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК.

Приоритетной версией названо неосторожное обращение с огнем.

Пожар в многоэтажном доме на Николоямской улице произошел утром 23 марта. В МЧС сообщили о троих погибших и четырех пострадавших. По данным ведомства, возгорание произошло в лифтовом холле и частично на лестничной клетке второго этажа. В СК сообщали, что пожар начался в квартире.

Из дома пожарные спасли 25 человек, в том числе пять детей.

Движение по Николоямской улице было перекрыто от Николоямского переулка до улицы Станиславского. Улицу открыли в 11:27.