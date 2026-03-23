В Москве по факту гибели людей на пожаре возбуждено уголовное дело

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Москве возбуждено уголовное дело в связи с гибелью трех человек при пожаре в жилом доме № 43 к 4 на Николоямской улице, сообщили в столичном главке СКР. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК.

Приоритетной версией названо неосторожное обращение с огнем.

Пожар в многоэтажном доме на Николоямской улице произошел утром 23 марта. В МЧС сообщили о троих погибших и четырех пострадавших. По данным ведомства, возгорание произошло в лифтовом холле и частично на лестничной клетке второго этажа. В СК сообщали, что пожар начался в квартире.

Из дома пожарные спасли 25 человек, в том числе пять детей.

Движение по Николоямской улице было перекрыто от Николоямского переулка до улицы Станиславского. Улицу открыли в 11:27.

СКР МЧС Москва Николоямская улица
Туроператоры не заметили спада спроса на зарубежные туры из-за ослабления рубля

 Туроператоры не заметили спада спроса на зарубежные туры из-за ослабления рубля

В Москве не видят убедительных перспектив наземной операции США в Иране

 В Москве не видят убедительных перспектив наземной операции США в Иране

Белозеров переназначен главой РЖД еще на пять лет

 Белозеров переназначен главой РЖД еще на пять лет

"Пулково" возобновило обслуживание рейсов

Сергей Лавров анонсировал визит в Россию Нарендры Моди в 2026 году

Минобороны сообщило о поражении за ночь почти 250 украинских беспилотников

Пострадавшие от пастереллеза села в Новосибирской области получат допподдержку

 Пострадавшие от пастереллеза села в Новосибирской области получат допподдержку

Над Ленобластью с начала атаки сбили 50 беспилотников

В порту Приморска из-за атаки БПЛА загорелась емкость с топливом

Суд в Москве рассмотрит материалы о штрафах Telegram, Amazon, Google и Last.fm
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8754 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 976 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
