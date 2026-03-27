В Петербурге в ДТП с автобусом и электросамокатом пострадали четверо

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Красносельском районе Петербурга электросамокат столкнулся с автобусом, пострадали четыре человека, сообщило региональное управление МВД.

По предварительным данным, на улице Рихарда Зорге 15-летний подросток на электросамокате выехал на проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора и столкнулся с автобусом. Четыре пассажира автобуса - мужчина, две женщины и пятилетний ребенок - были госпитализированы с травмами. Врачи оценили состояние мужчины как тяжелое, остальных пострадавших - как средней степени тяжести.

Электросамокатчик не пострадал.

Организована проверка.