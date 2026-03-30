В Москве 4 апреля пройдет парад трамваев и выставка ретротранспорта

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Москве 4 апреля пройдет парад трамваев и выставка ретротранспорта, сообщил городской Департамент транспорта.

16 трамваев разных эпох пройдут от Курского вокзала по Костомаровскому переулку до улицы Сергия Радонежского, начнется парад в 11:30. На улице Сергия Радонежского с 12 часов до 17 будет проходить выставка ретротранспорта.

Кроме того, в программе дня запланированы: концерт, выставка исторических костюмов сотрудников трамвайного комплекса, фотозоны, детские площадки, мастер-классы, интерактивные зоны в духе 1930-х годов с реконструкторами, бесплатные еда и напитки, выступления артистов проекта "Музыка в метро".