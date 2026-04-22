Синоптики советуют сажать на первые майские праздники холодостойкие культуры

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Земля в Московском регионе еще не прогрелась, поэтому на майские праздники стоит сажать только холодостойкие культуры, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"Обычно на 1 мая часто бывают похолодания, поэтому некоторые не сажают (рассаду на даче). Но холодостойкие культуры - лук, зелень какую-то, например, - посеять можно", - сказала Паршина, отвечая на вопрос агентства о том, стоит ли дачникам отложить высадку рассады на майских праздниках из-за холодной погоды в Московском регионе.

Она отметила, что земля в Московском регионе еще не прогрелась, поэтому, например, не стоит в первые майские праздники сажать картофель.

В ближайшие дни в Московском регионе из-за прохождения циклонов прогнозируется холодная погода с температурой на 5 градусов ниже климатической нормы и соответствующая значениям начала апреля. Ночные температуры будут в отдельных районах Подмосковья отрицательными, в самой Москве - небольшие положительные. Днем столбики термометров будут показывать около плюс 5 градусов в четверг и пятницу, в выходные будет немного теплее - до плюс 8 в субботу и до плюс 10 в воскресенье. Однако, в понедельник вновь похолодает - днем будет плюс 2 - плюс 7, а во вторник - плюс 1 - плюс 6.

